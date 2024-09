Ensenyat demana un debat més "racional" per l'acord d'associació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El síndic general, Carles Ensenyat, s'ha referit enguany durant el seu discurs amb motiu del Dia de Meritxell a la importància de l'acord d'associació amb la Unió Europea. 'No ens mirem l’acord d’associació com un canvi brusc, com una revolució, com un fet que ho capgirarà tot; sinó com una fita més en un llarg camí col·lectiu que fa anys i dècades, que estem recorrent plegats' ha remarcat el Síndic, tot senyalant que es produexin debats racionals al voltant de l'acord.

'L’associació amb la Unió Europea no és la panacea que arreglarà tots els nostres problemes interns, però tampoc no es pot presentar com un trencament amb allò que Andorra ha estat al llarg dels segles i amb el país que nosaltres hem conegut. És un pas més, que referma el procés d'homologació d'Andorra' ha afegit Ensenyat.

Ensenyat també ha fet referència al nomenament de Josep-Lluís Serrano Pentinat com a bisbe coadjutor d'Urgell, celebrant la decisió del Papa Francesc, i ha afegit que 'esperem també que sigui aquest el curs polític en què puguem rebre la segona visita institucional del copríncep francès Emmanuel Macron.'

El tradicional discurs també ha fet referència a un dels principals problemes que afronta el Principat a dia d'avui, l'habitatge. Ensenyat ha remarcat que és necessàri un desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible. El Síndic ha demanat que aquest problema es solucioni amb accions concretes i resultats tangibles, que és el que necessiten els afectats.

'El fet de venir fins a Meritxell, de desplaçar-se fins aquí, és part de la nostra festa nacional. Perquè des de temps immemorial aquí s’hi trobaven els representants de les institucions, aplegats sota el Consell General, i les persones sense càrrecs que hi acudien mogudes per una devoció arrelada i popular' ha exposat el Síndic, agraïnt a totes les persones que han assistir, i assistiran avui al Santuari, amb motiu del Dia de Meritxell.

Pintos valora positivament el discurs

Víctor Pintos, el conseller no adscrit, ha valorat positivament el discurs del síndic general, apuntant que 'són reflexions amb molta documentació' i que 'la conclusió que se'n pot treure és que tots els camins convergeixin en sintonia'. Pintos ha remarcat que 'cal ser capaços de consensuar grans línies estratègiques i no quedar-nos en qüestions partidistes', en referència a l'acord d'associació i en les mesures per l'habitatge.