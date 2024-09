Retencions en la sortida del Principat cap a Espanya aquest matí

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les retencions tornen a ser protagonistes un dia més a la frontera hispanoandorrana. La CG-1 de sortida del Principat cap a Espanya ha patint cues, que no han superat el quilòmetre, des de les 11.30 hores d'aquest matí i fins les 14.30 hores. El trànsit dens també ha afectat la CG-2 a l'altura del Santuari de Meritxell, on avui se celebra el Dia de Meritxell. Mobilitat ha confirmat que aquestes retencions, no han estat molt extenses.