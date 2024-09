Trànsit dens a la frontera hispanoandorrana aquest matí

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les retencions a la frontera hispanoandorrana tornen a ser presents un dia més. Aquest matí, les cues de sortida han començat al voltant de les 10.45 hores i no han superat el quilòmetre mentre que les d'entrada, que tampoc arribaven al quilòmetre, han començat al voltant de les 11.15 hores. Amdues han finalitzat al voltant de les 12.15 hores.

Com ahir a la tarda, la majoria dels vehicles que han sortit per les fronteres són de matrícula andorrana, aprofitant el pont del Dia de Meritxell abans de la tornada a l'escola el dilluns. A les 12 hores del matí, han travessat les fronteres més de 10.000 vehicles, la gran majoria per la frontera del riu Runer.