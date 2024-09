El Sant Ermengol tindrà batxillerat artístic el curs vinent

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ambaixada d’Espanya a Andorra va informar ahir que la Unitat d’Acció Educativa a l’Exterior (UAEE), organisme responsable de la planificació educativa a l’estranger, ha notificat la resolució favorable per a la creació d’una nova unitat de batxillerat, modalitat d’arts, al col·legi Sant Ermengol d’Andorra la Vella. Donat que l’alumnat interessat en aquesta modalitat ja s’ha matriculat en d’altres opcions o en d’altres centres, la nova unitat de batxillerat d’arts es farà efectiva a partir del curs escolar 2025-2026.

L’ambaixada manifesta la seva satisfacció per aquesta resolució favorable i agraeix la col·laboració del ministeri d’Educació i Formació Professional d’Espanya i de les autoritats andorranes en la tramitació d’aquesta sol·licitud, que suposarà una millora de l’oferta educativa al país.

Finalment, ha estat matriculat al sistema educatiu espanyol tot l’alumnat procedent de centres espanyols a Andorra que van sol·licitar plaça per a primer de batxillerat. Per al curs 2024-2025, el sistema educatiu espanyol a Andorra compta amb 3.060 alumnes escolaritzats a la seva xarxa de centres, que inclou el col·legi espanyol María Moliner, Agora International School Andorra, el col·legi Mare Janer, el col·legi Sagrada Família i el col·legi Sant Ermengol. El batxillerat artístic és una sol·licitud antiga encara que hi ha la convicció que la demanda de places en aquesta especialitat serà més aviat baixa.