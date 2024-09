Salut impulsa amb una fundació el número de telèfon d’ajuda per prevenir el suïcidi

Una línia telefònica contra el suïcidi arribarà a Andorra el dia 10. La Fundació Ajuda i Esperança i el ministeri de Salut firmaran un conveni que permetrà que el servei s’instal·li al país. El número estarà disponible perquè totes les persones que tinguin pensaments suïcides puguin trucar a algú entrenat per tractar aquest tipus de situacions i ajudar-les. A banda de la línia telefònica, també s’habilitarà un servei de missatgeria per atendre les crisis via xat escrit.

El servei estarà operat des de la seu de la Fundació Ajuda i Esperança, a Catalunya, però funcionarà des d’un número andorrà i la gent que atengui els telèfons estarà entrenada sobre les qüestions andorranes relacionades amb salut i emergències per saber com atendre cada cas i poder derivar-lo als serveis sanitaris pertinents en cas que calgui la seva intervenció.

El motiu pel qual el telèfon no el respondran directament operaris andorrans és purament logístic. Un servei voluntari com el que planteja la Fundació Ajuda i Esperança requereix un equip molt gran amb molta disponibilitat, fet que no es va trobar al país. En un principi, tal com ha pogut saber el Diari, es va oferir a la Creu Roja que es fes càrrec de la línia de prevenció contra el suïcidi, però ho van rebutjar precisament per la complexitat que comporta el servei.

L’entitat que va aconseguir que el projecte tirés endavant va ser l’Associació en Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA), que va posar en contacte la Fundació Ajuda i Esperança amb el ministeri de Salut per tal d’iniciar el projecte a Andorra i que el servei arribés al país, com ja s’estava demanant des de feia anys. Una altra entitat que reclamava que existissin més recursos per prevenir el suïcidi va ser l’Associació de Familiars per a la Salut Mental. La presidenta, Rosa Lluís, va valorar molt positivament l’arribada d’una línia telefònica “disponible les 24 hores els set dies de la setmana al qual la gent que necessita ajuda pugui trucar”.

Lluís va demanar més accions contra la xacra que és el suïcidi per a la població jove. A banda del número de telèfon, va reclamar que també es realitzi suport emocional a les famílies de les persones que es volen llevar la vida, “tant en els casos en els quals ho fan, com els que es queden en un intent”. “No n’hi ha prou amb el telèfon, s’ha de donar suport a les famílies amb ajuda psicològica el temps que faci falta”, va explicar Lluís, que va demanar la mateixa atenció psicològica per als joves que truquin a la línia per prevenir el suïcidi. Una ajuda que la part catalana de la Fundació Ajuda i Esperança ja ofereix a la gent que necessita els seus serveis, segons va explicar Lluís.

Els voluntaris que s’encarreguin de la tasca d’atendre les trucades hauran d’estar altament preparats. Aquesta va ser la petició de Lluís per a l’equip que destinarà la fundació a atendre les trucades andorranes, ja que “és una feina molt dura per a la qual no tothom val”, va explicar Lluís. Tanmateix, va valorar que a falta de firmar el conveni dimarts encara no coneix tots els detalls sobre com funcionarà el servei, però que “ja era hora” que existís al país, ja que va apuntar que si hagués existit anteriorment “potser es podrien haver evitat alguns suïcidis recents”, va lamentar.

El 2 de maig, la ministra de Salut, Helena Mas, ja va parlar d’un número de prevenció contra el suïcidi en una sessió del Consell General. Llavors, Mas va mencionar un número d’atenció gratuïta les 24 hores del dia per atendre persones amb intencions suïcides o en situacions de crisi. També va afegir que a l’altre costat del telèfon el servei sempre estaria ofert per persones formades i autoritzades per activar els serveis d’emergència en cas que sigui necessari. Una atenció molt similar a la que finalment arribarà el dia 10 amb la signatura del conveni entre l’executiu i la Fundació Ajuda i Esperança.