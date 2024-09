Macron anuncia ajudes per als estudiants andorrans a França

El Copríncep francès, Emmanuel Macron, va anunciar en la seva salutació al poble andorrà per les festivitats de Meritxell que a partir del curs vinent “tots els estudiants becats procedents d’Andorra i que cursin estudis a França es beneficiaran d’una ajuda excepcional del Copríncep francès per a la seva instal·lació”.

“El Copríncep sap les dificultats de traslladar-se a un altre país” Robert Mauri, Director de gabinet del Copríncep

El director de gabinet de la representació del Copríncep francès, Robert Mauri, va explicar al Diari que les beques consistiran en una ajuda econòmica “addicional i sense impacte” sobre les aportacions ja existents que l’estat francès atorgarà a tots aquells alumnes andorrans d’estudis superiors que es traslladin a França. El motiu, va explicar Mauri, “és que el Copríncep sap que els estudiants andorrans poden tenir dificultats econòmiques a l’hora de traslladar-se a un altre país i per aquest motiu va anunciar la mesura”.

L’import de les ajudes encara està per definir, però Mauri va avançar que la intenció és que cobreixin “dos mesos de lloguer de l’estudiant més o menys, així com altres despeses inicials” com podrien ser mobles, transports o altres necessitats bàsiques que puguin sorgir durant la mudança. L’aportació podrà variar segons la zona on resideixi el beneficiat.

Per accedir a la beca, caldrà ser estudiant de primer curs d’educació superior i acreditar que ja es forma part d’algun programa de beques existent a França.