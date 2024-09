Els concessionaris confien en l’efecte de la fira per revertir la caiguda de vendes

La venda de vehicles no passa per un bon moment. Les dades acumulades d’aquest any apunten una davallada de pràcticament un 11% en les matriculacions globals respecte al mateix període de l’any passat i del 14,4% en el cas dels turismes. Una tendència que es va començar a albirar a principi d’any, amb davallades encara més acusades, i que es confirma quan ja ha passat l’equador de l’exercici. El president de l’Associació d’Importadors de Vehicles (AIVA), Pere Betriu, admet que els números no són bons, però puntualitza que “aquesta última part que resta de l’any acostuma a ser positiva, amb la Fira d’Andorra la Vella de revulsiu. Mirarem si podem revertir la situació”. L’objectiu és apropar-se a les xifres del sector de l’any passat.

El mercat de l’automoció està experimentant des de fa dies un seguit de condicionants que afecten el volum de vendes. Betriu apunta l’augment de preu arran de la crisi de la covid i de la crisi dels components elèctrics, les pujades del tipus d’interès (ara, però, a la baixa, per la qual cosa han de millorar les condicions de finançament) i la incertesa sobre quin cotxe adquirir i si realment l’elèctric és el futur. “Però tots aquests factors ja hi eren l’any passat i en fa dos”, admet el representant dels concessionaris, per la qual cosa els motius s’han de cercar més enllà, i apunta “la pèrdua de poder adquisitiu del nostre públic o potser la incertesa que hi ha. No hi ha una crisi econòmica, però tampoc un boom, i aquesta inquietud potser posposa la compra de vehicles”. I és que el president de l’AIVA recorda que “el sector de l’automoció és el primer a ressentir-se d’un estancament de l’economia”. La realitat és que hi ha menys gent que passa per les exposicions dels punts de venda i això malgrat que els ajuts de l’Engega encara estan actius. El programa, afirma Betriu, “ajuda, estaríem pitjor si no tinguéssim l’Engega”. El pla dotat amb 750.000 euros atorga subvencions a la compra d’elèctrics i híbrids endollables, que mantenen les xifres de l’any passat o cauen lleugerament. El gasoil ho fa en prop d’un 18% i la gasolina, en un 9%.

L’efecte fira és pràcticament una tradició que Betriu deslliga del fet que s’hi puguin trobar ofertes o no –que depenen de la política comercial de cada empresa–, sinó al fet que qui vulgui adquirir un vehicle té l’oportunitat de veure una àmplia gamma de models i marques “en el mateix moment i el mateix dia”. Els fruits de la mostra es recolliran durant el novembre.