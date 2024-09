La Cambra rebutja la vinyeta per l’impacte en els negocis

Les reaccions a la possibilitat que s’apliqui la vinyeta turística als excursionistes s’han succeït al llarg de l’estiu i, per primera vegada, la Cambra de Comerç es manifesta amb una clara crítica a la mesura. Des de l’òrgan econòmic que encapçala Josep Maria Mas es posicionen diametralment en contra de la iniciativa, la qual qualifiquen de “contraproduent” per als visitants i el teixit empresarial del país. En aquest sentit, tal com afirmen fonts directes de la Cambra a aquest Diari, l’entitat apunta que adoptar la vinyeta “tindrà un impacte negatiu sobretot per al sector comercial i de la restauració del nostre país”, sobre el qual auguren que hi haurà una afectació directa sobre la seva economia.

L’opinió del principal organisme dinamitzador i promotor de l’economia andorrana no és ni de bon tros poc rellevant, atès que en el seu si aglutina un total de més de 10.000 registres de comerç, els quals representen més del 85% del PIB nacional. Un dels arguments sobre els quals pivota el seu posicionament recau sobre el perfil de client que visita esporàdicament el Principat. De fet, incideixen que aquests són una “majoria” entre el total de turistes que any rere any trepitgen Andorra. “La majoria dels clients que ens visiten són visitants que no pernocten”, apunten, per afegir que aquests “acudeixen al nostre país atrets per la nostra oferta comercial”.

En vista d’aquesta casuística, la institució preveu que la seva aplicació “ben segur” que impactarà sobre el volum total de vendes efectuades sobre el teixit empresarial comercial i restaurador de l’estat. La proposta de la vinyeta és una de les diverses que el ministeri que encapçala Jordi Torres té sobre la taula envers la llei del creixement sostenible i del dret a l’habitatge, altrament coneguda com a llei òmnibus. Tanmateix, des de la Cambra no passen desapercebuts els matisos que ha hagut d’anar introduint Govern per anar perfilant i donant forma a aquesta idea. De fet, l’òrgan assevera que, amb l’anunci de la possibilitat per part de l’executiu, “ja ha tingut un ressò mediàtic a l’exterior i un impacte negatiu en la imatge del país, sobretot als nostres països veïns”, adverteixen.

L’entitat fa referència a quan el cap de Govern, Xavier Espot, va haver d’acudir a mitjans del mes passat a la ràdio pública de la comunitat autònoma del veí del sud per esclarir que la taxa per entrar al país deixava fora de la seva aplicació els treballadors fronterers i que només s’aplicaria als excursionistes que vinguin a passar un dia al país, sense pernoctar. Tot i això, Espot va reconèixer que la mesura encara necessita “molt debat” i que és molt aviat per saber si s’acabarà aplicant, ja que primer volen consultar-ho amb el sector del turisme. Un sector en el qual un organisme amb tant pes a dins com ara la Cambra de Comerç ja està avisant l’executiu que li serà difícil convèncer-lo de les bondats de la iniciativa. El Govern s’ha donat fins a final d’any per prendre la decisió, sobre la qual Espot ha defensat que, en cas de cobrar-se, serà un import “molt raonable” i que en cap cas suposarà un impediment per visitar Andorra.