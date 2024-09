Bombers mobilitza l'helicòpter en un rescat nocturn en territori català

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup de rescat de muntanya dels bombers va haver de mobilitzar-se ahir a la nit en un rescat, amb helicòpter, al Refugi de Certascan, en territori català. El cos de bombers va activar-se, a petició del grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat, per rescatar una persona que havia patit un fort cop al cas i conseqüentment una presumpta pèrdua de consciència.

Els bombers van rebre l'avís al voltant de les 22 hores de la nit, però fins a les 23 hores no van sortir amb l'helicòpter a causa del mal temps. Després d'un llarg vol nocturn, a causa de la boira i el mal temps, es va poder arribar al refugi i atendre la persona ferida, un home de 36 anys, la qual es va evacuar fins a l'heliport dels bombers de la Generalitat a la Seu d'Urgell, on l'esperava una ambulància medicalitzada per traslladar-la fins a l'hospital. El cos de seguretat va mobilitzar dos bombers del grup de rescat de muntanya i un infermer, que van tornar al Principat al voltant de la 1 de la matinada.

L'activació dels bombers andorrans més enllà dels límits fronterers, respon a la col·laboració que el cos andorrà ofereix al català en serveis on es requereix el vol nocturn, ja que Andorra disposa dels mitjans tècnics i humans en rescats d'aquesta tipologia.

Els bombers voluntaris de la Pobla de Segur, en una publicació al seu perfil de xarxes socials, han agraït la col·laboració del cos de seguretat andorrà, afegint que són 'uns cracks'.