Retencions quilomètriques a l'entrada de la Massana aquest matí

Una nova jornada de retencions a l'entrada de la Massana. En aquest cas les cues han superat el quilòmetre i mig i s'han centrat principalment a la CG-4 en sentit sud. Des del servei de mobilitat indiquen que aquestes retencions han estat provocades per l'afluència de vehicles, per les pluges i per la retirada d'un minibús que ha patit un accident aquesta matinada a l'avinguda Sant Antoni.

Un dels altres punts de la xarxa viària que ha patit cues és la CG-1 a l'avinguda Salou, prop de l'estadi comunal, tot i que en aquest punt les retencions no han arribat al quilòmetre.