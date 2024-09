Ruscalleda s'implica en l'Andorra Taste

Andorra Turisme va presentar ahir a Barcelona la tercera edició de l’Andorra Taste. El congrés de gastronomia d’alta muntanya que se celebra al Principat del 18 al 22 de setembre reuneix reconeguts xefs internacionals.

Precisament, dos dels cuiners que hi prendran part, Carme Rucalleda i Raül Balam, van participar en la presentació del congrés gastronòmic amb Andorra Turisme i Vocento Gastronomia-Grup gsr. La reconeguda cuinera, única dona que ha obtingut set estrelles Michelin, rebrà el guardó Andorra Taste Award en reconeixement a la seva trajectòria. Ruscalleda va incidir que “no sou conscients del que significa organitzar un esdeveniment com aquest, de la dinamització que suposa per al territori, de com motiva els professionals a aprendre i la societat a participar-hi”. A més, Ruscalleda va voler agrair el reconeixement que se li fa al congrés: “El premi més gran és poder pujar a aprendre, gaudir de l’esdeveniment.”

La presentació de l’Andorra Taste que es va dur a terme la jornada d’ahir va servir per explicar les novetats d’aquesta tercera edició, els resultats de l’any anterior i, especialment, per continuar donant a conèixer l’oferta gastronòmica del país fora de les fronteres, especialment en un moment en què el turisme gastronòmic està en auge dins del Principat.