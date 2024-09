Un minibús s'encasta contra una rotonda a la Massana

Publicat per Elena Hernández Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un autobús s'ha encastat contra una rotonda a la Massana, al voltant de les 5:30 hores, l'accident s'ha produït a l'avinguda Sant Antoni al costat de la sucursal bancària del crèdit Andorra. Segons indiquen des del servei de circulació de la Massana, es desconeixen quines han estat les causes que han provocat que l'autobús perdés el control, però si confirmen que només hi ha hagut danys materials i que en el moment de l'accident l'autobús no duia passatgers.

Tot i que l'accident ha estat en una hora que no hi havia gaire trànsit, aquest punt de la xarxa viària ha experimentat retencions que han durat una hora aproximadament. L'entrada de la parròquia en sentit sud per la CG-4 ha patit retencions d'aproximadament una hora entre les 7.30 hores i les 8.20 hores, mentre que la CG-3 en sentit nord s'han experimentat cues des de les 7.50 hores fins a les 8.10 hores. Fins al lloc dels fets s'han traslladat els bombers, per poder fer les tasques de neteja de la calçada pertinents.