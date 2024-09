M’ajuda amb tres euros?

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un cartellet escrit en castellà i anglès (macarrònics) era la carta de presentació d’una persona que dimecres a la nit va voler captar l’atenció dels clients d’un bar de la zona de Prada Ramon, a Andorra la Vella, deixant-lo en diferents taules. El paperet demanava disculpes per la intromissió, s’identificava com una persona sorda i sol·licitava una donació de tres euros. Els responsables del local la van convidar a marxar i aquí es va acabar l’episodi; sorprenent perquè no és quelcom que passi habitualment al Principat. La policia va confirmar que no va rebre cap requeriment al respecte, però ahir des del cos d’ordre van demanar a qui es pugui trobar en una situació similar que els alerti perquè agents del servei puguin procedir al control d’aquestes persones, identificar-les i verificar si disposen dels mitjans econòmics suficients per mantenir-se a Andorra. La Llei d’immigració fixa com un dels motius de foragitament de ciutadans no residents que aquests no puguin acreditar que tenen els recursos necessaris per romandre a Andorra.