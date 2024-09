Salut limita la dispensació de medicaments amb metilfendat pels problemes de subministrament

Publicat per Redacció / Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Salut ha informat els metges i els farmacèutics del país de la situació de problemes de subministrament dels medicaments amb metilfenidat d’alliberació modificada, així com de les alternatives de medicaments disponibles per al tractament del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH).

Mentre duri la situació actual, el Ministeri de Salut ha limitat la dispensació dels medicaments que contenen metilfenidat a persones residents al país i únicament es podrà lliurar el tractament per un mes.