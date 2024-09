Les matriculacions cauen un 20% a l’agost respecte al de l’any passat

Es precipiten a l’agost les matriculacions en tots els grups de vehicles, les quals gairebé doblen negativament la xifra en el còmput anual. L’informe d’Estadística pel vuitè mes de l’any informa que s’ha tancat en 232 matriculacions, dada que es tradueix en una caiguda del 19,2% en comparació amb el mateix mes del 2023, mentre que en el total de l’any la xifra ascendeix fins als 2.471, 302 vehicles matriculats menys que en el mateix moment del curs passat –la disminució s’arrodoneix en el 10,9%.

El desplomament s’estén per tots els grups de vehicles. Aquest agost, les matriculacions dels turismes són les menys malparades, ja que només disminueixen un 9,6% en comparació amb l’agost del 2023 –en valors absoluts, passen dels 157 als 142. Motocicletes i ciclomotors, i camions i camionetes s’esfondren, respectivament, amb un 28,7% i un 36,1% menys. En els primers es redueixen de les 87 a les 62 i en els segons de les 36 a les 23. Precisament, són aquests darrers els únics que milloren les dades pel que fa a les xifres de tot el 2024, un 2,6% per sobre, augmentant en set vehicles les matriculacions en comparació amb les fetes entre el gener i l’agost del 2023 –272 enfront dels 265. Amb els turismes, i les motocicletes i ciclomotors, les xifres es moderen. Per una banda, els turismes varien negativament un 14,1% i, per l’altra, els vehicles a dues rodes ho fan un 6,3%.

Els únics punts positius de l’informe els copen els híbrids de gasolina no endollables i els vehicles sense carburants, tot i que en períodes diferents. Els híbrids de gasolina no endollable pugen un 30% aquest agost, augmentant dels 26 als 34. Els vehicles sense carburant, en canvi, destaquen en la variació del gener a l’agost entre els dos anys, vorejant també la mateixa dada amb un 28,6%, passant dels 56 als 72.