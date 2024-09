Espot desitja 'els millors encerts' als representants andorrans a les Olimpíades d'Escacs

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, ha ofert una recepció als representants d’Andorra a la 45a edició de les Olimpíades d’Escacs, que tindran lloc a Budapest del 10 al 23 de setembre.

Xavier Espot ha expressat “l’orgull de veure com la participació andorrana a les Olimpíades d’Escacs, d’ençà de l’any 1968, no només s’ha consolidat, sinó que ha anat creixent fins assolir, les darreres edicions, els seus millors resultats”. Alhora, ha remarcat la consolidació de la participació femenina i ha desitjat a la delegació els millors encerts “esperant que els vostres resultats estiguin a l’altura del vostre talent, dedicació i esforç”.

Andorra estarà representada per un equip masculí de 4 jugadors i 1 reserva: Oscar de la Riva (12a participació olímpica), i Lance Henderson, Jordi Fluvià, Serni Ribera i Josep Maria Ribera (2a participació), mentre que Francesc Rechi exercirà de capità i Martí Martínez de cap de delegació. L’equip femení estarà integrat per 4 jugadores més una reserva: Andrea Henderson, Ariadna de la Riva i Sílvia Real (2a participació olímpica), i la incorporació de les germanes Júlia i Alexandra Muratet (1a participació). Esteve Mateu serà el capità de la selecció andorrana femenina i Josep Antoni Rivero serà el delegat. A més, per primera vegada a la història Andorra tindrà una àrbitre en les olimpíades d’escacs: Nerea Pastor Jordà.

L’equip masculí sortirà en el lloc 60è del rànquing inicial sobre una participació prevista de 197 equips. Per la seva banda, l’equip femení ocupa el lloc 94è del rànquing inicial sobre una participació de 184 equips. Les Olimpíades d’escacs de Budapest comptaran amb la participació més alta d’ençà de la primera edició celebrada el 1927: en total, seran 980 jugadors i 916 jugadores de 194 països.