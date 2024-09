El consolat de Portugal, en marxa abans que acabi l’any

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, de viatge a Portugal, es va trobar ahir amb el seu homòleg lusità, Paulo Rangel, per abordar diverses qüestions d’interès bilateral, com ara la reobertura del consolat de Portugal a Andorra, prevista per abans de final d’any. Rangel va confirmar la designació del nou cònsol general, Duarte Nuno Gonçalves Jorge Pinto da Rocha. Els ministres també van abordar l’avançament en les negociacions sobre l’acord de seguretat interna, que se signarà aviat, i que preveu la cooperació tècnica i l’intercanvi d’informació i d’experiències en l’àmbit de la seguretat nacional. També van tractar la cooperació educativa i l’objectiu de reconèixer mútuament les titulacions d’FP o la visita d’Estat que està previst que faci a Portugal durant l’octubre.