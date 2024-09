Centre per tractar l’envelliment de persones amb discapacitats

Publicat per Zaida Borrell Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell va donar ahir el tret de sortida al nou curs escolar amb un acte que va destacar per la presentació d’una conferència titulada Ciutats per a totes les persones: avançant cap a entorns més humans, intel·ligents i accessibles, acte que va ser aprofitat per la directora general, Celine Mandicó, per anunciar la pròxima inauguració d’un centre de dia dedicat a l’envelliment de les persones amb discapacitat, un projecte que la fundació portava temps preparant i que es preveu obrir a l’octubre.