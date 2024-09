Bon agost turístic, amb el 86% d’ocupació

Verificat per

Verificat per

Publicat per

La Unió Hotelera (UHA) va tancar l’agost amb una ocupació que va superar les expectatives previstes. Els hotels van registrar un 86,22% d’activitat, un 5,52% més respecte al mateix període de l’any anterior. El president de la Unió Hotelera, Jordi París, va explicar al Diari que aquest últim mes “ha ajudat a compensar el juliol i podem dir que el global dels dos mesos ha estat positiu”, després d’un inici d’estiu lent i una previsió inicial que “no era tan optimista” com els resultats finals que va compartir la UHA ahir, ja que en un principi s’esperava un 75% d’ocupació tenint en compte que l’agost va començar amb un ritme de reserves força baix.

“L’agost ha compensat el juliol i podem dir que el global dels dos mesos ha estat positiu”

Jordi País, President de la Unió Hotelera



París va relacionar els bons resultats amb el fet que “vam tenir pràcticament cinc setmanes completes” i que hi va haver l’efecte “darrera hora”, un fenomen que es va iniciar amb la pandèmia i que ha continuat tenint lloc cada estació. El pic de turistes als hotels es va produir durant la segona quinzena, quan es van registrar ocupacions del 90%, segons va apuntar París en un comunicat. El Mundial de BTT també va ajudar pel que fa als bons resultats als hotels. Des de la UHA van remarcar que “qualsevol esdeveniment que porti turistes al país per a nosaltres és d’agrair, i aquest Campionat del Món n’és un clar exemple”. Pel que fa al repartiment dels visitants, des de la UHA van apuntar que l’afluència “ha estat equitativa a totes les parròquies”.

“A la Unió Hotelera apostem per un creixement qualitatiu per sobre del quantitatiu”

Jordi París, President de la Unió Hotelera



La davallada d’ocupació del juliol, que va tancar amb un 64,66%, París la va adjudicar en part als esdeveniments esportius internacionals que es van disputar a Europa, com ara l’Eurocopa d’Alemanya o els Jocs Olímpics a França, que van frenar l’arribada de visitants al país.

TURISME DE QUALITAT

Més enllà de la quantitat de turistes que s’allotgen als hotels, París va posar èmfasi en la qualitat d’aquests visitants. El president de la Unió Hotelera va remarcar que ells aposten per “un creixement qualitatiu per sobre del quantitatiu”, i que quan es parla de la xifra de visitants s’acostuma a valorar negativament les davallades, però s’ha de tenir en compte la qualitat del turisme que arriba, ja que pot ser que durant un mes arribin menys turistes al país, però deixin un benefici econòmic major que un altre mes amb més moviment. Un exemple de turisme de qualitat el va posar París en l’Andorra Taste, que tindrà lloc del 18 al 22 de setembre a Escaldes, i que “ens donarà cinc dies amb una ocupació alta i d’alt valor per al país”, va remarcar.

París espera que el mes de setembre es tanqui amb xifres similars a les d’altres anys. El 2023, els hotels van registrar un 55,8% d’ocupació durant aquest mes. Per tant, a falta de confirmar les xifres del setembre, París va avançar que l’estació d’estiu (juliol, agost i setembre) està sent “satisfactòria, tenint en compte que l’agost és el mes de referència i els resultats que hem tingut han estat favorables”.