El Sant Ermengol reforça el seu compromís solidari amb la signatura d'un conveni amb Cooperand

Coincidint amb la preparació del nou curs escolar, el col·legi Sant Ermengol ha formalitzat aquest dijous al matí un acord de col·laboració amb l'organització Cooperand, sumant-se al programa 'Amics de Cooperand'. Aquest conveni, que reforça el projecte educatiu del centre, subratlla el compromís de l'escola amb la solidaritat i la protecció dels infants i joves en risc social.

Segons la directora del col·legi, Maria Josep Pascual, "aquest acord ens permet avançar en la nostra missió d'educar persones compromeses, solidàries i capaces d'assumir un paper actiu en la construcció d'un món més just i equitatiu". Per la seva banda, Carla Riestra, presidenta de Cooperand, ha destacat que "la solidaritat i la col·laboració són fonamentals per construir una comunitat educativa que respongui als reptes del nostre temps".

Aquesta adhesió obre la porta a noves col·laboracions entre el col·legi Sant Ermengol i Cooperand, centrades en la promoció de valors com la justícia social, la cooperació i l'ajuda mútua. Amb aquest acord, l'escola reafirma la seva intenció de ser un agent de canvi positiu, on l'educació contribueix al desenvolupament d'una societat més responsable i solidària.

A més d'aquesta nova aliança, el centre ja col·labora activament amb altres organitzacions solidàries i humanitàries, com Càritas Andorrana, Mans Unides, Unicef Andorra, Missions Janerianes o l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Aquestes iniciatives reflecteixen l'esperit de solidaritat i justícia social que guia l'escola, tant a escala local com global.