Reunió ‘in extremis’ per evitar els controls fronterers de la UE

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El sistema d’entrada i sortida serà un sistema de registre automatitzat per als viatgers del Regne Unit i altres països que no pertanyen a la UE i que no necessitin visat per entrar a la UE. Andorra, de moment, està en aquesta llista, tot i que els missatges que havien arribat fins ara del Govern i de la mateixa UE havien estat de tranquil·litat, assegurant que aquest sistema –abans anomenat ETIAS– no afectarà els ciutadans que viuen al Principat.

La realitat és que l’acord no està tancat i cada cop és més propera la data en què es posarà en funcionament aquest sistema, prevista per a final d’any. Hi ha preocupació a l’edifici administratiu perquè, segons fonts properes a l’executiu, Europa no ho està posant fàcil amb les seves exigències de control, a les quals el Govern es mostra reticent.

El pròxim 12 de setembre hi ha prevista una reunió clau. Serà al Principat amb la direcció general Home de la UE, encarregada del reglament comunitari entry/exit, que obliga a controlar de forma sistemàtica els viatgers que procedeixen de països tercers, tant si és d’entrada com de sortida.

La delegació andorrana estarà encapçalada pel secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, que tindrà el suport del director de gabinet de la representació del Copríncep francès a Andorra, Robert Mauri, i del representant personal del Copríncep episcopal, Eduard Ibáñez. Dies abans la delegació es reunirà per analitzar de manera aprofundida els arguments que es posaran sobre la taula per rebatre les exigències comunitàries, perquè el temps avança i el calendari per al sistema d’entrades i sortides (SES) post Brexit de la UE no s’allargarà més.

El Govern confia que les autoritats europees entenguin l’especificitat andorrana i descartin l’aplicació d’aquest model, que inicialment estava previst per al 2022. No obstant això, s’ha enfrontat a múltiples contratemps. Primer es va reprogramar per al maig del 2023, i, després, es va endarrerir fins a final d’any. Ara, entrarà en vigor el 2025, i aquest cop no hi ha prevista cap nova pròrroga.

Quan finalment entri en vigor, els viatgers extracomunitaris que entrin a l’espai Schengen s’enfrontaran a nous controls fronterers. El sistema d’entrada i sortida serà un sistema de registre automatitzat per als viatgers del Regne Unit i altres països no pertanyents a la Unió Europea que no necessitin visat per entrar a la UE.

Els viatgers hauran d’escanejar el passaport o un altre document de viatge cada vegada que travessin una frontera exterior de la UE. El sistema registrarà el nom del viatger, les seves dades biomètriques i la data i el lloc d’entrada i sortida. Els escàners facials i les empremtes dactilars es conservaran durant tres anys després de cada viatge.

El 2017 una llista publicada per l’ETIAS incloïa el Principat entre els estats que necessitaran el document. La Comisió Europea, però, va assenyalar que no reconeixia la llista i que l’oficial de la UE posava Andorra entre els països que estaran exempts de la mesura. Això serà així si en aquest darrer tram de negociació s’arriba a un acord, encara que Europa manté sobre la taula unes exigències que no comparteix el Govern. La informació que facilitin els interessats per viatjar serà comprovada amb diferents bases de dades europees.