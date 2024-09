Les temperatures mínimes tornen a baixar per sota dels 10 graus al conjunt del país

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les precipitacions d'ahir han provocat que aquesta nit i matinada, les temperatures mínimes baixessin dels 10 graus al conjunt del Principat. Per sobre dels 2.500 metres, aquestes han estat negatives, un fet que no passava des del 13 de juny. A les Fonts d'Arinsal (2.681 metres) la temperatura mínima ha estat de -1,4 graus, mentre que a les Antenes d'Envalira (2.510 metres) ha baixat fins als -0,7 graus. Les mínimes d'avui no han superat els 8 graus a la capital, els 4 a 1.500 metres, i els 0 graus al Pas de la Casa. Avui serà un dia de sol i núvols però sense precipitació, i amb el vent feble de component oest. Les temperatures màximes arribaran fins als 22 graus a Andorra la Vella, 18 a 1.500 metres i 9 al Pas de la Casa.

Les precipitacions d'ahir van deixar quantitats d'aigua uniformes en el territori, amb valors de fins a 16,6mm a la Borda Sabaté, 27,8mm a les Antenes d'Envalira o 14,6mm a Sorteny.