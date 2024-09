Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha realitzat aquest dijous una visita oficial a Portugal, on ha mantingut una reunió de treball amb el seu homòleg portuguès, Paulo Rangel. Aquesta trobada bilateral ha permès abordar temes d’interès comú i reforçar la cooperació entre ambdós països.

Durant la reunió, Rangel ha informat la ministra Tor de la reobertura del Consolat General de Portugal a Andorra, prevista per abans de finals d’any. S’ha confirmat la designació del nou cònsol general, Duarte Nuno Gonçalves Jorge Pinto da Rocha, que assumirà properament les seves funcions al Principat. La ministra ha subratllat que aquest nou servei consular reforçarà encara més els vincles entre Andorra i Portugal, facilitant els tràmits consulars i millorant la vida quotidiana de la nombrosa comunitat portuguesa a Andorra.

Un altre tema destacat de la reunió ha estat l'avenç en les negociacions sobre l'Acord de Seguretat Interna, que es preveu que es pugui signar aviat. Aquest acord preveu la cooperació tècnica i l'intercanvi d'informació i d’experiències en l'àmbit de la seguretat nacional. Aquest nou acord se sumarà als ja establerts amb els països veïns, reforçant així la seguretat compartida.

La cooperació educativa també ha estat un punt clau de la trobada. Els dos ministres han destacat els recents avenços tècnics en l'àmbit de la Formació Professional, amb l’objectiu de reconèixer mútuament les titulacions, així com els intercanvis entre universitats. Aquests esforços tenen com a finalitat oferir noves oportunitats educatives per als joves, assegurant una millor preparació per als reptes futurs.

A més, Tor i Rangel han celebrat que el proper 22 de desembre es commemoren 30 anys de l'establiment de les relacions diplomàtiques entre Andorra i Portugal. Amb motiu d’aquest aniversari, ja s’han impulsat diversos esdeveniments, com el concert de Salvador Sobral, la participació de Portugal com a país convidat al Festival Ull Nu, i l’exposició d’ArtCamp a Lisboa.

Durant la reunió, també s’ha avançat en l’organització de la visita d’Estat que està previst que faci a Portugal durant el mes d’octubre. Finalment, la ministra Tor ha aprofitat per explicar la situació actual de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea i s’ha intercanviat sobre l’actualitat internacional i multilateral.

La jornada ha conclòs amb una reunió entre la ministra Tor i el Secretari Executiu de la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa, amb qui ha destacat la voluntat de promoure la col·laboració en el marc d’aquesta organització i, en particular, pel que fa al coneixement de la llengua portuguesa.