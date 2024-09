Govern va descartar l'arribada de l'Insitut Cugat per les "contraprestacions" que demanava

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una de les empreses foranes de l'àmbit sanitari que va mostrar interès en instal·lar-se a Andorra la legislatura passsada és l'Insitut Cugat. Però tal i com recull la resposta de la ministra de Salut, Helena Mas, a una bateria de preguntes formulada per la consellera del PS Susanna Vela l'aterratge del centre liderat pel reputat Ramón Cugat es va descartar per les "contraprestacions" que demanava.

Mas revela que tant l'Institut Cugat com l'empresa Ivascular, que també va mostrar interès en establir-se al país, tenien "projectes implicaven una concessió, via adjudicació, d’instal·lacions o terrenys a càrrec del Govern, cosa que es va descartar". Els contactes amb les dues companyies els va fer A2 Security que l'executiu recorda que "els anys 2020 i 2021 es va contractar els serveis professionals d’A2 Security, empresa especialitzada en intermediació de projectes d’inversió a escala internacional, per dur a terme tasques d’intermediació, com també per captar inversió estrangera que s’instal·li a Andorra i permeti diversificar l’economia del país amb vista a fer-la més competitiva".