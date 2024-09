Govern critica el PS i AE pel retard que poden provocar a la llei òmnibus

Publicat per Dani Silva Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern va sortir al pas per respondre a les estratègies dels partits de la minoria que ja es van fer públiques al Diari sobre com encarar el debat parlamentari de les esmenes a la llei del creixement sostenible i del dret a l’habitatge. En especial, el ministre portaveu, Guillem Casal, va apuntar la mira cap a les formacions que lideren Carine Montaner i Pere Baró pel possible alentiment en el calendari que pugui repercutir sobre l’aplicació de les mesures.

“Cal vigilar de reclamar que Govern va tard i després dilatar el procés”

Guillem Casal, Ministre portaveu



D’una manera subtil, sense dir noms, Casal va introduir en el mateix sac Andorra Endavant i el PS tot i les seves visions diferents d’arribada al debat que, a parer seu, persegueixen la mateixa finalitat: retardar l’entrada en vigor de la llei. “Hem de vigilar molt de reclamar que el Govern va tard i que no estem duent a terme els instruments necessaris per revertir la situació”, va dir Casal, per afegir: “I després dilatar també el procediment per aprovar el text legislatiu, ja sigui presentant una esmena a la totalitat o demanant pròrrogues per a la seva aprovació.”

La intervenció de Casal interpel·la sobre les declaracions que Carine Montaner i Susanna Vela van fer, respectivament, sobre la posició dels seus partits envers la llei la setmana passada. Per una banda, Montaner va afirmar que “farem una esmena a la totalitat i votarem en contra de la llei”, conscient que l’esmena “no passarà”. Per la seva banda, la consellera socialdemòcrata va expressar que “demanarem el mateix temps que Govern ha tardat a tramitar la llei des que la va anunciar”, que són quatre mesos.

Tanmateix, el ministre portaveu va fer una crida a agilitzar el procediment “sense renunciar als posicionaments ideològics”, va comentar, a més de recordar que “al Consell General hi ha una posició compartida i unànime sobre que hi ha una problemàtica amb l’habitatge”.