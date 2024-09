L'escola de Meritxell inaugura el curs amb una conferència sobre accessibilitat

Un moment de la conferència oferta per l’expert en tecnologies de la fundació ONCE.Fundació Meritxell

El nou curs s’ha iniciat amb la conferència, que té per nom “Ciutats per a totes les persones: avançant cap a entorns més humans, intel·ligents i accessibles”, i ha anat a càrrec de Yolanda de la Fuente, divulgadora científica i catedràtica de treball social i serveis socials, i d’Enrique García, tècnic expert en tecnologies accessibles de la Fundación ONCE.

De la Fuente ha volgut destacar les ciutats amigables. “Parlant de les ciutats intel·ligents, una ciutat no té intel·ligència si no està humanitzada”, ha explicat. Vol veure com s’ha anat evolucionant, situant a les persones al centre de l’atenció, de mode que la ciutat sigui capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania amb independència de les seves capacitats i necessitats.