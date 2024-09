Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els banders investiguen un atac d'un os a un gos a la zona del pic de Sanfons, al circ del Comapedrosa, a la parròquia de la Massana. L'excursionista estava caminant per aquella zona, amb el seu gos deslligat, quan de cop i volta ha perdut de vista l'animal, que hauria vist l'os i hauria corregut cap a ell. L'omnívor, espantat, se l'hauria tret de sobre amb urpada, deixant-li ferides molt lleus. En aquest moment, el gos ha retornat cap al seu amo, que ha vist com l'os s'escapava, a esscasos 50 metres d'ell, cap a l'altra banda, la zona de Catalunya.

L'excursionista ha avisat als banders i aquests s'han desplaçat al lloc dels fets, buscant algun pèl o indici de quin tipus d'os es podria tractar, però no han trobat res, ja que la zona és molt pedregosa. Banders ha avisat als seus homòlegs catalans, per informar de la presència de l'animal a terres veïnes, i també a l'ARPA i als caçadors andorrans. Banders ha avisat a l'home per anar amb el gos deslligat en un parc natural, perquè està prohibit, i que, segurament, si l'animal hagués estat lligat, l'incident no hauria ocorregut. El cos de seguretat creu que l'atacant ha estat un os petit, i segueix mantinguen un control constant a les zones frontereres del país - on es coneix la presència de l'os- amb deu càmeres que monitoren la situació.