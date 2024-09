Dos milions per iniciar la darrera fase del vial lauredià

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Satisfacció a Govern envers el vial de Sant Júlia, que ja veu la llum al final del túnel després de dues dècades. L’executiu va avançar ahir en la roda de premsa posterior al consell de ministres que les obres per a la instal·lació de les barreres de protecció contra despreniments de roques del vessant de la muntanya al futur túnel de Rocafort tindran un cost de prop de dos milions d’euros, exactament d’1,94 milions. Amb aquesta passa s’enceta la recta final del darrer tram de les obres de desviació del vial de Sant Julià de Lòria, “una infraestructura clau per descongestionar el trànsit del centre de la vila i millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans”, va comentar el ministre portaveu, Guillem Casal. Els terminis amb què l’executiu treballa comencen a final d’aquest mes o principi d’octubre amb les instal·lacions de les proteccions, les quals s’esperen tenir enllestides per a la primavera del 2025, i donar per conclòs aquest projecte que ja du més d’una dècada a l’esquena a final del 2027.

El túnel és el tram pendent que permetrà cloure la desviació total del trànsit fora del centre i les seves obres s’han dividit en dues fases constructives. La primera és aquesta que s’anuncia, la de les proteccions del vessant i que ha recaigut sobre l’empresa Inacces, mentre que la darrera serà el túnel de Rocafort, el projecte del qual s’està acabant de redactar per tal que les seves obres entrin a licitació i posterior adjudicació, alhora que es duen els treballs sobre el terreny –amb la clara voluntat de perdre el menor temps possible entre fase i fase. Per tant, segons les previsions de Govern, en acabar la instal·lació de les proteccions –imprescindibles per a la seguretat durant la fase d’obres i del mateix vial en servei– ja s’iniciarien de forma immediata els treballs d’excavació del túnel i els accessos. D’aquesta manera, l’equipament disposarà de tres carrils, tindrà uns 200 metres de llargada i connectarà la zona de la borda de l’Huguet amb l’entrada al vial, ja construïda, situada just després de la rotonda del túnel de la Tàpia. Cal recordar que el projecte de construcció del vial data de fa 20 anys i que gran part de les formacions polítiques consideraven que calia actualitzar el document –per això que al pressupost d’aquest any s’hi va assignar una partida d’uns 450.000 euros.

Un dels partits que més ha insistit en l’acceleració del projecte és Concòrdia, tant des del seu vessant parroquial (Desperta Laurèdia) al capdavant del comú que encapçala Cerni Cairat com des de les cadires del Consell General. De fet, a inici d’any, el partit, a través dels dos consellers lauredians, Pol Bartolomé i Maria Àngels Aché, va treure pit per haver aconseguit un avançament respecte al calendari previst inicialment del 2025 a través d’una esmena a què la majoria va donar el vistiplau. “Era imprescindible que comencessin les obres aquest any 2024”, va comentar Bartolomé, que va recordar “que fins que no vam presentar la nostra esmena el vial tenia una dotació de zero euros perquè es preveia l’inici de les obres el 2025”. Tot i l’alegria, el conseller general és crític amb la durada del projecte. “La del vial ha estat una infraestructura que s’ha deixat de banda, no tan sols per aquest Govern, sinó per tots els que han succeït”, va apuntar, defensant que “han passat per davant moltes altres infraestructures i, des del meu punt de vista, no era raonable que es posposés eternament l’inici de les obres del vial”.

Per Bartolomé, el vial és “la major reivindicació que ha tingut el poble lauredià amb relació a la política nacional”. A més, creu que és una infraestructura “cabdal” per virar cap a un model urbanístic “més amable” i “que tingui els ciutadans al centre”.

MÉS

NOU REGLAMENT ESCOLAR

Govern crea un reglament d’escolarització d’alumnes als centres educatius. El nou text regula els processos d’inscripció, de canvi de centre o de baixa escolar, a més d’establir un marc per a la gestió del cens escolar.

NOU AGENTS MÉS DE POLICIA

Es nomenen nou agents més de policia, que han conclòs els períodes de formació i de prova. En paral·lel, vuit agents més entren al període de prova.

VACUNA ALS BOVINS

El ministeri va confirmar que no hi havia cap cas nou de llengua blava i va avançar que només falta per vacunar la segona dosi de la cabana bovina de Sant Júlia de Lòria i Ordino.