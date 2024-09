Campanya de la policia prop de les escoles per garantir la seguretat en el transport dels infants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’inici del curs escolar, la Policia posarà en marxa una nova campanya als voltants dels centres educatius del Principat amb l’objectiu de garantir el transport correcte dels infants i conscienciar les famílies de la importància que té respectar el Codi de la circulació per a la seguretat dels menors.

La campanya començarà el pròxim 9 de setembre i s’allargarà fins al dia 27 del mateix mes amb controls específics prop de totes les escoles. Aquesta acció s’emmarca en el pla d’actuació per disminuir l’accidentalitat i té com a objectiu garantir la seguretat dels nens i nenes, així com sancionar les conductes imprudents dels conductors.

La Policia revisarà que en els vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, els menors de deu anys d’estatura inferior a 1,50 m ocupin els seients del darrere, i que s’utilitzin els sistemes de retenció infantils homologats i adaptats al pes i alçada dels infants. Excepcionalment, poden ocupar el seient del davant emprant un sistema de retenció en cas que el vehicle no disposi de seients al darrere, o l'infant no els pugui fer servir.

També es vigilarà que no es deixi el motor en marxa durant més de dos minuts, que els vehicles hagin passat la inspecció tècnica i portin el distintiu corresponent, que l’estat dels pneumàtics sigui òptim i que els passatgers no superin el límit màxim autoritzat.