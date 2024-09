Andorra Taste guardonarà a Carme Ruscalleda

Publicat per Redacció / Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Turisme ha presentat aquest dijous, a Barcelona, la tercera edició de l'Andorra Taste, el congrés de gastronomia d'alta muntanya que se celebra al Principat del 18 al 22 de setembre i que reuneix al país reconeguts xefs internacionals. Precisament, dos dels cuiners que hi prendran part, Carme Rucalleda i Raül Balam han participat en la presentació del congrés gastronòmic amb Andorra Turisme i Vocento Gastronomia-Grup gsr. La reconeguda cuinera, única dona que ha obtingut 7 estrelles Michelin, rebrà el guardó Andorra Taste Award en reconeixement de la seva trajectòria. Ruscalleda ha incidit que "no sou conscients del que significa organitzar un esdeveniment com aquest, de la dinamització que suposa pel territori, de com motiva als professionals a aprendre i a la societat a participar-hi. A més, Ruscalleda ha volgut agrair el reconeixement que se li fa en el congrés "el premi més gran és poder pujar a aprendre, gaudir de l'esdeveniment".

La presentació que s'ha dut a terme en la jornada d'avui ha servit per explicar les novetats d'aquesta tercera edició, els resultats de l'any anterior i, especialment, per continuar donant a conèixer l'oferta gastronòmica del país fora de les seves fronteres, especialment en un moment en què el turisme gastronòmic està en auge. El director general d'Andorra Turisme, Betim, Budzaku, ha recordat que "Andorra fa una aposta clara per potenciar i donar a conèixer la seva cuina i ho fa posicionant-se cada cop més com una destinació gastronòmica atractiva tant per al públic popular com per als professionals del sector".

Mostra d'aquest èxit és la participació, l'any anterior, de més d'un miler de congressistes -presencials i en línia- d'una trentena de països a les jornades professionals. També van desplaçar-se al país per cobrir l'esdeveniment més de 20 mitjans forans, vinguts d'Espanya, Itàlia, Mèxic o Regne Unit.

Per la seva banda, el director de la divisió de gastronomia Vocento, Benjamín Lana, que ha repassat els noms més destacats que enguany es donaran cita al país, ha realçat el projecte com un esdeveniment singular i ha exposat que el territori convidat d'aquesta edició són els països nòrdics. "Comparteixen amb el Principat un vincle amb la natura i una dedicació a l'autenticitat i qualitat dels seus ingredients", ha exposat. Precisament, les jornades professionals d'aquest any inclouen per primer cop una jornada de descoberta d'alta muntanya el dia 20 al matí, on els xefs podran conèixer de primera mà el territori.

20 tastets populars per gaudir de la cuina andorrana



Com a representant de la cuina andorrana, el xef José Antonio Guillermo, d'Odetti Bistro, que també s'ha desplaçat a Barcelona, ha remarcat "la importància que té un esdeveniment d'aquest tipus per posar el focus en la cuina andorrana i per aprendre de xefs d'aquest alt nivell". També, ha afegit, "és una manera de reivindicar la nostra cuina, d'acostar-nos al públic i mostrar-los-en un tastet".

Durant l'edició anterior es van vendre més de 32.000 degustacions. La vintena de restauradors oferiran, des del divendres fins al diumenge, degustacions populars a un preu de 4 euros. Entre les propostes que s'hi podran trobar, hi haurà tastets d'entrants, plats principals i postres.