Amor líquid i terra enganxós

El concepte amor líquid ens podria dur pel camí de l’especulació durant hores, però en l’àmbit de la igualtat i la inclusió, aquesta unió aquosa té un significat precís: l’amor líquid no és res més que un vincle fràgil, un amor debilitat pels valors capitalistes, que han fet proliferar relacions menys consistents. El model de relació del segle XXI. Així s’explica al Glossari per la igualtat. Paraules i conceptes en evolució, que va publicar ahir l’Institut Andorrà de les Dones. L’amor líquid, però, no té res a veure amb el terra enganxós (no aneu tan enllà). Podem parlar de terra enganxós quan una dona veu limitada la realització personal fora de l’àmbit familiar per una sobrecàrrega de responsabilitats domèstiques (sovint, en benefici d’altres...).

El glossari en qüestió llista una gran quantitat de conceptes (vocabulari estàndard, neologismes, anglicismes...) que ens han d’ajudar a entendre les noves dinàmiques socials. L’Institut Andorrà de les Dones apunta una evolució permanent, en continuïtat, del llenguatge, i el cert és que sovint avança més veloçment la llengua que no pas la societat. Hauria d’ocórrer a la inversa o, com a mínim, paral·lelament. El glossari, doncs, ens serveix per centrar-nos en el nou territori social i afectiu del nostre segle. És una eina per actualitzar-nos.

Sovint, hi ha conductes que no es tracten, o no s’esborren tan fàcilment, si no se saben formular. Potser una dona no sabrà que ha patit una agressió profilàctica (stealthing) si no pot emprar una expressió per referir-se a l’episodi ocorregut: un home es treu el preservatiu enmig del coit sense consentiment. El mateix pot passar amb la manipulació silenciosa i regular (llum de gas, gaslighting) que utilitzen els maltractadors per debilitar la seguretat de la parella a través de la negació dels seus records. Algú, un dia, es podria topar amb una fotografia seva de contingut sexual a les xarxes perquè la persona a qui la va enviar va decidir fer-la córrer sense permís (sexpreading).

La llista publicada reuneix una amplíssima varietat de conceptes (no sempre favorables o beneficiosos, és clar). No tan sols apareixen conductes delictives; hi trobarem definicions de moviments socials (ecofeminisme, bimbo...), maneres d’identificar-se pel que fa al gènere (gènere fluid, no binari...), formes de discriminació (misàndria, diversofòbia...) o nous perfils socials (incel, aliat feminista, TERF...). Molts conceptes són de circulació recent, cal incorporar-los de mica en mica, d’altres, però, ja els hauríem de tenir plenament assumits i treballats: sexisme, conciliació, sororitat, amor romàntic, paritat o queer.