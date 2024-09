El ‘pecat’ de venir a Andorra

Publicat per Redacció Madrid Verificat per Creat: Actualitzat:

La política espanyola fa temps que està marcada per la confrontació constant. Ja no es debaten idees, simplement és dir no a tot i atacar l’adversari. La presència del president espanyol a Andorra, Pedro Sánchez, i de la seva dona, Begoña Gómez, al Mundial de BTT de Pal ha estat objecte d’una campanya de determinats mitjans espanyols d’extrema dreta que han obligat l’executiu socialista a rebatre algunes d’aquestes informacions. Ho va recollir ahir elplural.com, que informava que fonts de la Moncloa neguen un article publicat per OkDiario en què s’assegurava que Sánchez va volar en un jet privat de Gestair a 7.000 euros l’hora per visitar Andorra.