El Museu Thyssen recupera l’art local de Vitrina Artística

El Museu Thyssen va inaugurar ahir la segona edició de la Vitrina Artística, un projecte que té com a objectiu promoure els artistes del país. Fins al novembre Naiara Galdós mostrarà l’obra Kokoro. El meu cos no és la meva ànima, una col·lecció de vuit peces d’un total de vint-i-cinc, entre les quals dues escultures, on busca que la “gent reflexioni” perquè la creadora fa una crítica social a les relacions humanes i sobre el desequilibri que hi ha entre cos, ànima i ment, va relatar Galdós. “El que vol plasmar és l’estat actual de la societat i el desequilibri que hi ha entre cos i ànima”, va afegir l’artista.

La mostra també fa una clara crítica a les relacions humanes de l’actualitat. “Penso que cada cop més estem vinculats a persones, però en realitat cada cop més estem més desvinculats, és tot molt efímer”, va declarar sobre les connexions humanes l’artista andorrana.