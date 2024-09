L’andorrà Ivan Armengod s’incorpora a El Corte Inglés

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ivan Armengod, consultor empresarial andorrà i exdirector del centre d’oci Unnic, ha comunicat que s’incorporarà a la companyia espanyola El Corte Inglés per reforçar el nou pla estratègic, concretament a l’àrea retail dels grans magatzems. “Era una oportunitat espectacular per a mi”, va afirmar Armengod, que es va mostrar satisfet per la seva nova etapa al país veí.

Armengod ha treballat amb diferents empreses del país, té una experiència de tres dècades en càrrecs directius en diferents companyies i sectors, i durant un any va ocupar la direcció del complex de joc Unnic, càrrec que va deixar l’octubre de l’any passat. Aquest any va presentar el darrer llibre Liderazgo 19 hábitos + 71 claves, una guia pràctica per millorar l’estratègia de lideratge en una empresa.