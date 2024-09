L’allau d’inscripcions desborda les previsions per als cursos de català

L’allau de sol·licituds a les formacions presencials als cursos de català van fer volar les places en un temps rècord de mitja hora en el millor dels casos, un quart d’hora en els pitjors. Centenars de persones es van connectar ahir al matí en l’inici del termini per presentar inscripcions per aprendre català –de fet, les dates donaven una setmana de marge des d’avui fins dimarts vinent– al portal web de Política Lingüística del Govern per poder accedir a un dels quinze llocs oferts a cada classe presencial en els diferents horaris que l’administració proposava. En total, són 700 les places presencials i ja no n’hi ha cap de disponible per als nivells A1, A2 i B1.

“No és res nou, l’allau és anual”, comenta el director del departament de Política Lingüística, Joan Sans, que apunta que, de fet, aquest any ha estat més tranquil perquè el passat “el sistema es va arribar a col·lapsar”. Sans relativitza aquest boom i les dades així ho sustenten, ja que de les tres modalitats que s’ofereixen –presencial, virtual i centre de català–, la que ahir va rebre tantes peticions només suposa un 20% del total. El curs 2023-2024, les classes presencials van tenir 1.640 usuaris –dos quadrimestres amb uns 800 alumnes cadascun–, mentre que el gros el van acollir els centres de català, amb 6.758 usuaris, l’oferta que acaben preferint –el format virtual, per la seva banda, només va tenir-ne 590–. “Tothom acaba recol·locat, l’any passat els centres de català van absorbir 3.000 alumnes. És una opció que als alumnes els va bé perquè és més lliure d’aprenentatge i més personalitzada”, expressa. Aquest format permet conciliar millor el curs amb la vida i acudir amb llibertat d’hores al centre, marcant així els ritmes d’estudi. Sans defensa que el format presencial perd usuaris durant el curs.

Una realitat que corrobora el president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, que ell mateix és alumne d’un curs de català i ahir al matí va rebre les consultes d’alguns compatriotes que no van poder accedir al curs. “Tot va estar bloquejat en menys de mitja hora, els cursos més sol·licitats, en quinze minuts”, comenta el president d’Argentinos en Andorra, una associació que aplega una gran quantitat d’interessats en els cursos. Ponce explica que alguns cursos de l’A1 i l’A2 es va esgotar en només deu minuts i creu que un factor que va ser essencial sobre com es van desenvolupar els fets era el desconeixement de l’hora en què s’obria el tràmit. “Tinc els meus dubtes sobre si el fet de saber l’horari ho hauria bloquejat abans o no, o si es va fer per evitar-ho, però en cap lloc posava que s’iniciava a les nou del matí”, va manifestar.

Tanmateix, Sans va sortir al pas sobre si hi ha usuaris que es puguin quedar sense curs. “L’únic que cal és un professor i un alumne amb ganes d’aprendre”, comenta. Aquest any, amb l’ampliació de docents, són 23 per les tres modalitats, els quals es distribueixen per cobrir totes les necessitats.