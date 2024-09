Juan Ramón Moreno deixa la direcció de Grandvalira

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Juan Ramón Moreno abandona la direcció de Grandvalira Resorts. Ho va anunciar el domini esquiable en un breu comunicat per explicar que es tracta d’una decisió “personal” de Moreno, que els accionistes de Grandvalira Nevasa la “respecten” i que ara s’encetarà un procés de selecció per trobar el substitut. Moreno va aterrar a Andorra l’estiu de l’any 2020 i va afrontar el cicle més complicat per al sector de la neu a conseqüència de la pandèmia de la covid. En aquest sentit, el comunicat de Grandvalira Resorts va assenyalar que Moreno “ha decidit finalitzar la seva etapa al capdavant de la companyia un cop assolit amb èxit el pla estratègic posat en marxa després de la covid”, i li agraeixen “tota la tasca desenvolupada durant aquestes quatre temporades”.