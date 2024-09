La instal·lació de proteccions a la muntanya de la desviació de Sant Julià costarà 2 milions d'euros

La zona on s’excavarà el túnel de Rocafort.DdA

El Govern ha adjudicat aquest dimecres, a proposta del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, la instal·lació de les proteccions del vessant de muntanya adjacent al futur túnel de Rocafort per un import d’1.939.078,03 euros. L'empresa adjudicatària ha estat Inacces. La instal·lació, ha apuntat el ministre portaveu Guillem Casal, començarà a finals de setembre o principis d'octubre, i es preveu que estiguin col·locades per quan s’hagi de procedir a l’excavació del túnel.

El túnel és el darrer tram de la desviació, que s’ha dividit en dues fases constructives: les proteccions de vessant, que ara s’adjudiquen, i per les quals es preveu que estiguin enllestides per la primavera del 2025, i el túnel, el projecte del qual s’està acabant de redactar, i que es preveu que finalitzin les obres a l'últim semestre de l'any 2027.

Millorar les carreteres secundàries costara 570.000 euros

El Govern ha adjudicat, aquest dimecres, els treballs de manteniment i millora de la CS-101 (La Comella) i de la CS-130 (La Rabassa) per un import global d’uns 570.000 euros a l'empresa Progec.

Els treballs a la carretera de la Comella, a l’entorn del punt quilomètric 4,5, han estat adjudicats a l’empresa Progec, per un import de 295.358,90 euros. Els treballs consistiran a arranjar una deformació notable de la calçada, substituir les barreres de contenció i fer una cuneta nova, així com reparar els sistemes de drenatge de les aigües pluvials i adequació dels pous. El termini d’execució serà de 3 mesos.

L'executiu també ha adjudicat els treballs de manteniment de la fase 4 de la CS-130, carretera de la Rabassa, a l’empresa Progec, per un import de 267.173,10 euros. A banda, s’ha adjudicat la direcció de l’obra a Sinus Enginy, SAU per 9.217,47 euros. Els treballs consistiran a substituir en un tram de 1.250 metres lineals la barrera metàl·lica per una de fusta i adequar-la a la normativa vigent. El termini d’execució dels treballs és de 12 setmanes.