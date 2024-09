Grandvallet sosté que es va sentir maltractada al restaurant

La Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) presentarà una denúncia formal davant d’Afers Socials per reprovar els fets que va patir Agustina Grandvallet, presidenta de l’Associació de Persones amb Diversitat Funcional (Amida), la setmana passada al restaurant Principal de Sant Julià. Segons Jacint Risco, vocal de la FAAD, el text de la denúncia s’està redactant aquests dies per presentar-lo com més aviat millor al ministeri.

“Hi ha persones que potser s’han trobat en casos similars i han callat per por”

Agustina Grandvallet, Presidenta d’Amida



Sempre segons la versió de Grandvallet, el propietari de l’establiment va denegar-li l’entrada amb cadira de rodes malgrat haver-hi una taula visible “a la dreta” que “no estava parada”. Grandvallet anava acompanyada d’una amiga. Totes dues havien quedat per dinar. L’amiga va preguntar per la disponibilitat d’aquella taula, a la qual podien accedir si plegaven la cadira, però el propietari va indicar que “no volia cadires de rodes”. Grandvallet va decidir que el millor era marxar vista la reticència. “Quan ja sortíem ens va proposar dinar a fora, però va ser a última hora. Em vaig quedar col·lapsada”, recorda la presidenta d’Amida, que sosté que “això no pot quedar així”. “Fins que no vaig arribar a casa no vaig ser conscient del que havia passat”, afegeix.

“Els organismes competents hauran de determinar si hi ha hagut o no discriminació”

Jacint Risco, Vocal de la FAAD





A banda de la denúncia que la FAAD formalitzarà davant del Govern, el raonador del ciutadà també ha obert un expedient per indagar què va passar i si es va cometre alguna mena de tracte discriminatori. El restaurant no s’ha posat en contacte amb Grandvallet, que no havia viscut una situació similar abans: “Si ho he compartit és perquè em vaig sentir humiliada.”

L’afectada lamenta que la Llei d’accessibilitat vigent “no s’ha respectat mai”. Ara, Afers Socials n’està acabant de tancar una de nova que farà extensible a l’accessibilitat universal. Grandvallet es pregunta, però: “Què més haurem de fer perquè ens facin cas? Hi ha persones que potser s’han trobat en casos similars i han callat per por. Ens tracten com si fóssim menys que un gos.” Sobre l’escena del restaurant, afegeix: “Puc dir que hi havia lloc. A més, anava acompanyada d’una persona que ho va veure tot. Va ser vergonyós.”

Jacint Risco és vocal de la FAAD i coneixedor del cas de Grandvallet a través d’ella: “La van convidar a dinar a fora i algunes persones van poder entrar-hi per quedar-se a dins. Considerem que el tracte no és correcte i els organismes competents hauran de determinar si hi ha hagut o no discriminació.” La falta que apunta Risco que presumptament hauria comès el restaurant està en la línia de la situació viscuda per dos joves de Trana al bar de la plaça del Poble de la capital l’abril passat: no van poder accedir als banys adaptats perquè estaven tancats, a diferència dels estàndards. Risco anima a denunciar qualsevol cas de discriminació.