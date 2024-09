Govern ret homenatge a Mònica Dòria i Nahuel Carabaña

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquesta tarda els esportistes representants d’Andorra als Jocs Olímpics de París 2024: Mònica Dòria i Nahuel Carabaña. Ho ha fet acompanyat de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, i el president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí. A l’acte se’ls ha atorgat un reconeixement per la seva participació en les olimpíades, celebrades aquest estiu a la capital francesa.

El cap de Govern ha destacat, durant el seu discurs, el primer diploma olímpic de l’esport andorrà obtingut per Mònica Dòria a la prova de caiac. A més, ha aprofitat per encoratjar Dòria i Carabaña en els seus reptes esportius futurs. “Continuarem al vostre costat, perquè aquestes gestes es puguin reproduir i millorar”, ha assegurat Espot.

El Govern ha volgut reconèixer també els voluntaris de la Creu Roja i els membres de la policia que es van desplaçar per donar suport a aquest esdeveniment. “La cooperació, tant en l’àmbit del voluntariat com de la seguretat, és una mostra de solidaritat i bon veïnatge, i per tant n’estem orgullosos i us agraïm que hagueu estat abanderats del bon nom d’Andorra”, ha conclòs Espot. A la recepció ha assistit també la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné.