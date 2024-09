El Govern convida la minoria a no dilatar el procés d'aprovació de la llei òmnibus

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern espera que el procés d'aprovació de la llei òmnibus al Consell General no es dilati massa en el temps. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha manifestat aquest dimecres que la posició de totes les forces polítiques al voltant de la problemàtica de l'habitatge és "compartida", tot i que ha reconegut que existeix una divergència d'opinions a l'hora de trobar solucions. La setmana passada Andorra Endavant ja avançava que presentaria una esmena a la totalitat i PS i Concòrdia tenen clar que s'han d'introduir canvis profunds.

Malgrat la disparitat d'opinions, Casal ha advocat per mantenir el consens entre totes les formacions. A més, ha lamentat que es reclami al Govern "que va tard i que no estem duent a terme els instruments necessaris per revertir aquesta situació" i, a la vegada, s'estiguin presentant esmenes a la totalitat o a demanant pròrrogues per a l'aprovació de la llei, la qual cosa no fa més que "dilatar el procediment per aprovar aquest text legislatiu".

El ministre ha recordat que ara s'obre un període d'esmenes i, per tant, "les voluntats que tinguin els grups també es poden veure reflectides". Una vegada s'hagin presentat les esmenes, el Govern les haurà de valorar i analitzar si canvia en excés el redactat inicial. "Crec que entre tots hem d'intentar com més aviat millor agilitzar el procediment parlamentari sense renunciar als postulats ideològics o programàtics de cada formació política", ha conclòs.