El govern adjudica les obres de la Seu de la Justícia per un import de 170.000 euros

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha adjudicat aquesta tarda la reforma dels despatxos de la Seu de la Justícia a l'empresa Construccions Neu, SLU per un import total de 170.491 euros, que assumeix el Govern d'acord amb la Llei Qualificada de la Justícia i un termini d’execució de dos mesos.

Els treballs són fruit de la materialització del pla de xoc de l’Administració de justícia, que dota de més recursos la institució. És a dir, s’ha de tenir en compte que la implementació del pla ha comportat la incorporació de 25 noves places de treball que també han de ser dotades dels mitjans materials suficients. En conseqüència, la ubicació del nou personal a l’edifici de la Seu de la Justícia requereix una reforma d’aquest, que s’ha previst en les plantes baixa, tercera, quarta i sisena.

Es nomenen nou agents de policia

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, el nomenament definitiu de nou agents de policia, adscrits al Departament de Policia, que han conclòs satisfactòriament els períodes de formació i de prova. En paral·lel, el Consell de Ministres també ha donat llum verda al nomenament en període de prova, que s’allargarà un any, de vuit agents de policia, adscrits al Departament de Policia, que han conclòs satisfactòriament el període de formació.

Nou reglament d'escolarització

Es cristal·litzen els procediments existents en el marc de l’escolarització de l’alumnat a tots els sistemes educatius establerts al país, amb l’aprovació per part del Govern del Reglament d’escolarització d’alumnes als centres educatius del Principat d’Andorra. Aquest nou text legal té com a objectiu establir un marc normatiu clar, transparent i equitatiu per a la gestió d’aquests processos, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats de tots els estudiants, independentment del sistema educatiu escollit.

Concretament, el nou text regula els processos d’inscripció, de canvi de centre o sistema educatiu i de baixa escolar i estableix un marc normatiu per a la gestió del Cens Escolar, garantint una regulació precisa d’aquest registre, fonamental per a la planificació i distribució de recursos educatius al país.

Amb aquest reglament, l’Executiu té la voluntat d’assegurar una gestió eficient i equitativa d’aquests processos, en consonància amb els principis de justícia social i inclusió educativa. Així, el Govern continua garantint una educació de qualitat i equitativa per a tots els estudiants del Principat i contribueix a la construcció d’una societat més justa i cohesionada a través de l’educació.

Finalment, cal indicar que el Reglament, que no comporta cap canvi significatiu respecte als procediments habituals en aquest àmbit, ha estat exposat i debatut en les reunions de treball amb els responsables de tots els sistemes educatius del país.