Els pisos de lloguer de la Solana s'entregaran sense moblar

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha publicat aquest matí, a través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, que els pisos de la Solana s'entregaran pintats però sense mobiliari. La cuina consta exclusivament de vitroceràmica, forn i campana extractora, mentre que l'edifici disposa d'ascensor i els habitatges també disposen de places d'aparcament i trasters. El cost d'aquests és de 80 euros mensuals. sense possibilitat de cedir-se per separat.

Tal com es va informar anteriorment, el preu del lloguer oscil·larà entre els 470 i els 825 euros, amb una superfície total d'entre 53,66 i 103,7 metres quadrats. Les persones interessades -prèviament inscrites al registre-, s'hauran d'esperar al dia 18 de setembre per fer el tràmit per sol·licitar un dels immobles.

El preu del lloguer pot augmentar depenent dels ingressos de la persona adjudicatària. Govern informa que si el 30% dels ingressos de la persona adjudicatària o la unitat familiar de convivència són superiors al preu assequible aprovat, la renda establerta per a l’habitatge adjudicat s’incrementa fins a aquest import, sense que aquesta pugui superar el preu de mercat menys un 25%. La persona o unitat de convivència adjudicatàries poden sol·licitar un ajut per a l’habitatge de lloguer si el preu assequible inicial és superior al 30% dels seus ingressos.