Els casos de llengua blava, sota control

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Situació totalment controlada. Així s'ha referit aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, als casos de llengua blava entre la cabana ovina i bovina del país. Després dels positius que es van detectar fa unes setmanes, el titular de la cartera de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha manifestat aquest dimecres que el 100% de les ovelles i marrans del Principat ja estan vacunats i que la majoria de la vacada del país també està immunitzada amb la segona dosi (en aquest cas en són necessàries dues) a falta de la d'Ordino, que la rebrà divendres, i la de Sant Julià de Lòria, que la rebrà el proper 19 de setembre.

A la vegada, Casal ha posat en relleu que, en relació amb la fauna salvatge, no s'ha detectat cap altre cas més enllà del d'un mufló ara fa unes setmanes i tampoc s'ha vist cap isard que tingui aquesta malaltia a pocs dies de l'inici de la setmana de caça.

A més a més, el ministre ha recordat que la llengua blava és una malaltia sobre la qual es va començar a actuar en el moment en què es van detectar els primers casos i per això ja hi va haver un aprovisionament de 8.100 vaccins "que ens han permès fer una vigilància proactiva del virus". En aquest sentit, ha reiterat que la malaltia no té afectació sobre els humans ni tampoc sobre els productes carnis o derivats.