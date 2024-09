La duana ha ingressat des del gener més de 100 milions d’euros en tabac

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els ingressos de la duana per tabac entre el gener i l’agost ja superen els 100 milions d’euros. Segons les dades corresponents al mes passat, l’agost es va tancar amb uns ingressos per tabac d’11,9 milions d’euros, la qual cosa eleva la xifra acumulada des de principi d’any als 100.008.379,06 euros. Si es compara amb el mateix mes de l’any passat, els ingressos per tabac s’han incrementat un 30,5%.

Pel que fa als ingressos totals de la duana durant el mes d’agost, s’han situat en els 22,7 milions, un 8,7% més respecte dels 20,9 milions que es van ingressar el mateix mes de l’any anterior.