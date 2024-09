Candidatura única de Justícia i cossos especials per escollir els representants al pla de pensions

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Administració de justícia, els cossos especials i assimilats només podran escollir una única candidatura per representar-los davant la comissió de seguiment del pla de pensions de la Funció Pública. Les eleccions tindran lloc el proper 19 de setembre.

Així doncs, la candidatura de l'administració de justícia està encapçalada per Xavier Bossa, amb Clàudia López i Imma Puig com a suplents; la dels cossos especials està formada per Jeroni Estopiñan com a candidat i Cristina Mota i Eva Palacios com a suplents; i la d'assimilats l'encapçala Eulàlia Orobitg i també està formada per Maria Pilar Armengol i Bernat Vilella com a suplents.

Pel que fa a les votacions, les dels col·lectius de la resta de cossos especials i assimilats tindran lloc a l'edifici administratiu del Govern entre les 12 i les 19 hores, mentre que el col·lectiu de la justícia ho farà a la sala Comapedrosa de la Seu de la Justícia entre les 8 i les 12 hores.