Andorra la Vella destina 20.000 euros en l'estudi de clima laboral

El comú d'Andorra la Vella destinarà 20.000 euros en un estudi de clima laboral. L'empresa contractada haurà de fer la diagnosi dels treballadors de la corporació, incloent-hi tant els funcionaris com els interins. La data de termini de presentació d'ofertes pel concurs públic és el 2 d'octubre a les 15 hores de la tarda, tal com publica avui el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

L’obertura de pliques s’efectuarà el dia 3 d’octubre del 2024 a les 12.00 hores. Aquesta obertura serà telemàtica, per mitjà de la plataforma de contractació del sector públic, i les empreses licitadores rebran una convocatòria on s’especificarà el dia i hora de l’obertura pública de la plica C, tal com informa el comú.