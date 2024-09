Ajut d'1,3 milions d'euros per al foment de les pràctiques ramaderes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern ha aprovat aquesta tarda l'adjudicació dels ajuts per al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya corresponents al període comprès entre l'1 de desembre de 2023 i el 31 de maig del 2024 per un import d'1.307.472,64 euros. El ministre Guillem Casal, ha apuntat que els ajuts es repartiran en un total de 91 explotacions ramaderes d'arreu del país. Els ajuts es fan amb la voluntat de premiar la raça Bruna d'Andorra. A més, el pagament també inclou la revisió i actualització dels imports dels ajuts d’acord amb l’increment de l’IPC.

Les subvencions s’atorguen als titulars d’explotacions ramaderes d’animals de renda -és a dir bovins, equins, ovins i caprins- en concepte de l’ajut que es paga per cada cap de bestiar i per cada dia d’estada al país. L’Executiu ja va avançar que per aquest 2024 la partida econòmica que es destinaria al sector seria d’un 16% més elevada respecte l’any passat amb una bossa econòmica total de 3,5 milions d’euros.