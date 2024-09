Vela demana sobre el compliment de l’Estatut de l’artista

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, va entrar ahir una bateria de preguntes escrites sobre el desplegament i compliment de l’Estatut de l’artista, ja que la llei preveia uns terminis que no han estat respectats, segons els socialdemòcrates.

Vela va demanar al Govern per la xifra d’artistes professionals que s’han acreditat i s’han inscrit al Registre d’artistes professionals i quantes acreditacions estan en fase d’anàlisi per part de la comissió andorrana de seguiment de l’Estatut de l’artista. Pel que fa a les accions, la consellera general del PS sol·licita saber quines han estat les primeres que aquesta comissió ha proposat al Govern, així com quines són les accions de comunicació adreçades al col·lectiu artístic amb relació a l’aplicació de l’estatut i sobre els beneficis econòmics i socials. La presidenta suplent també va preguntar per l’estat de la redacció de la norma sobre el cens d’artistes d’Andorra gestionat pel ministeri de Cultura, i per l’estat d’elaboració d’estudis com ara el relatiu a establir una cotització reduïda dels artistes professionals acreditats amb baixos ingressos i afiliats a la CASS com a treballador per compte propi o l’estudi per establir els mecanismes per agilitzar i facilitar la importació i l’exportació d’obra artística produïda a Andorra, així com dels instruments dels grups musicals en el marc de gires d’actuacions i concerts o d’altres eines o materials que els artistes han d’importar o exportar per dur a terme les seves activitats.