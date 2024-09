Tor advoca per un multilateralisme més inclusiu en el Fòrum Estratègic de Bled

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, participa aquest dilluns i dimarts a la 19a edició de la Conferència internacional del Fòrum Estratègic de Bled, que té lloc a la mateixa ciutat d'Eslovènia. La trobada aplega alts representants d'arreu del món amb l'objectiu de debatre i abordar les problemàtiques actuals en l'esfera internacional. L'objectiu de la trobada és donar resposta a aquestes situacions a través de la política multilateral.

El fòrum s'articula entorn de diferents taules rodones a les quals té lloc un debat obert entre els alts representants polítics que hi prenen part, a més d'actes paral·lels i intervencions de personalitats públiques com el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, o la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. En concret, la ministra d'Afers Exteriors ha participat en la taula rodona 'Global Turmoil: Seeking Amidst Chaos', juntament amb els ministres d'Afers Exteriors d'Eslovènia i de Croàcia i els secretaris d'Estat del Regne Unit i de Xipre, entre d'altres. La ministra ha advocat per un multilateralisme més inclusiu i atent a la diversitat cultural a fi de trobar solucions als grans reptes mundials.

Reunions bilaterals

De forma paral·lela al fòrum, la ministra Tor ha mantingut una trobada bilateral amb la ministra d'Afers d'Exteriors i Europeus d'Eslovènia, Tanja Fajon, amb qui ha pogut intercanviar possibles projectes de cooperació d'interès compartit en l'àmbit econòmic, cultural, turístic i del món de l'esport. La trobada també ha permès preparar la visita oficial que farà el cap de Govern, Xavier Espot, la setmana vinent al país.

Així mateix, Tor s'ha reunit amb el ministre d'Afers Exteriors de la República de Croàcia, Gordan Grlić- Radman, amb qui ha acordat treballar en un full de ruta per reforçar la cooperació entre ambdós estats. De fet, ja s'ha iniciat el treball per l'establiment un acord de mobilitat per als joves, així com un programa d'intercanvis de diplomàtics.