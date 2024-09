Subvenció en favor de la gent gran

La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i el president de la Federació de la Gent Gran del Principat d’Andorra (FGGPA), Fèlix Zapatero, van signar ahir un conveni de col·laboració específic entre el Govern i l’entitat per a les activitats i serveis que aquesta organitza.

Mitjançant el conveni, que renova el vigent fins ara, es referma el compromís governamental amb la gent gran, destacant que aquest col·lectiu és una de les prioritats de l’executiu. Precisament, a l’acord s’estableix que Afers Socials subvencionarà amb 22.000 euros anuals la FGGPA per tal de contribuir al finançament de les accions que la federació programa per millorar la qualitat de vida i afavorir el benestar de la gent gran. A la vegada, el ministeri també es compromet a donar suport en la gestió de les activitats de la federació.

La signatura del conveni, ahir.SFGA

El president de la federació va explicar que aquesta subvenció és molt similar a la d’anys anteriors, però que a diferència de les altres, aquest any s’ha incrementat en 2.000 euros per destinar-los a una auditoria de comptes, que fins avui dia no s’havia celebrat. Zapatero va detallar que el pressupost restant s’inverteix en sis programes diferents, el primer va ser per a la celebració de l’assemblea general de la federació que va tenir lloc el 22 de maig passat, a la qual van assistir unes 400 persones. El següent programa està relacionat amb les despeses representatives que pot tenir la FGGPA durant l’any, mentre que el tercer se centra en el suport informàtic que fa la federació a les associacions parroquials. Els tres programes restants es focalitzen en actes culturals, com la celebració de campionats de jocs de taula a totes les parròquies, la fira que té lloc al parc Central, a Andorra la Vella, durant el 25, 26 i 27 d’octubre, i les paneres que sortegen, per Nadal, les diferents associacions vinculades a la federació.